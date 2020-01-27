عبرت وزارة الخارجيّة العراقية -اليوم الاثنين- عن رفضها القاطع، واستنكارها لما وصفته بـ"العدوان" الذي استهدف سفارة الولايات المتحدة الأمريكيّة ليلة أمس.

وقالت الوزارة في بيان لها: "وفي الوقت الذي تُشدّد فيه الوزارة عن استهجانها لهذا العمل العنفيّ المُدان قانوناً وعرفاً، تُؤكّد أنّها حريصة أشدَّ الحرص على حفظ حرمة جميع البعثات الدبلوماسيّة العاملة في العراق؛ وذلك التزاماً ببُنود اتفاقـيّة فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسيّة بين بلدان العالم، وحرصاً على العلاقات الثنائيّة، ورعاية للمصالح المُتبادلة للجميع".

وأضافت أنّ: "العراق يؤكد أن مثل هذه الأفعال لن تؤثر في مُستوى العلاقات الاستراتيجيّة بين بغداد وواشنطن التي تشهد ارتقاءً على طريق تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين، كما أنّ السلطات الأمنيّة المعنيّة قد شرعت في إجراءاتها التحقيقـيّة للكشف عن الجُناة، وتقديمهم إلى العدالة؛ لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات؛ ممّا قد يجرّ العراق لأن يكون ساحة حرب لأطراف خارجيّة".

من جهته، قال زعيم تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم إن "تكرار استهداف البعثات الدبلوماسية يهدد جهود خفض التصعيد ويرفع احتمالات تحول العراق إلى ساحة للصراع ويقوض مسارات الإصلاح التي ينادي بها أبناء شعبنا".

وأضاف الحكيم، في بيان صحفي اليوم: "نجدد دعوتنا إلى احترام قرار مجلس النواب العراقي بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي على الأراضي العراقية، على وفق رؤية تراعي سيادة العراق ومصالحه وأمنه"، مؤكدا أهمية مراعاة التزامات العراق الدولية، وفي مقدمتها ضمان سلامة البعثات الدبلوماسية العاملة فيه.

كانت السفارة الأمريكية في بغداد تعرضت الليلة الماضية الى قصف بخمسة صواريخ كاتيوشا سقط أحدها على مبنى السفارة ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص لم يحدد عددهم ولا جنسياتهم.