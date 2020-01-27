أكد سامي قمصان مدرب الأهلي، أن فريقه واجه خصمًا كبيرًا في مجموعة مُعقدة جدًا، بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف قمصان، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت": "مباراة كانت هامة جدًا، واجهنا خصمًا كبيرًا في مجموعة معقدة جدًا، فكان هناك توتر مع قلة خبرة بعض اللاعبين الإفريقية، ولكن حققنا المطلوب وحصدنا الثلاثة نقاط".

وعن استبعاد أفشة من المباراة، قال: "رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، يرى أن كل اللاعبين يؤدون بشكل جيد جدًا ولذلك يجري عملية التدوير باستمرار لأننا لدينا ثقة في جميع اللاعبين، وإن شاء الله يعود من جديد للمشاركة، وحسين الشحات لم يقصر".

وتابع: "فايلر يعطي الحرية للاعبين والتحرك من مراكزهم، كهربا من اللاعبين المميزين ولا نستعجل عليه، وطبيعي أن يأخذ وقتًا لكي ينسجم وانا متوقع له مستقبل جيد مع الأهلي".

وواصل: "حمدي فتحي من اللاعبين المُقاتلين وهداف ويدافع بشكل جيد، وهو لاعب يتمناه أي مدرب في العالم، ويستطيع بناء هجمة ومن لاعبي وسط المدافع الذين سيتركون بصمة قوية ليس في الأهلي فقط ولكن في منتخب مصر أيضًا".

واستكمل: "الأهلي يلعب على الفوز دائمًا في كل الأوقات، سنواجه فريق الهلال وهو عنيد في ملعبه، وسنحاول استغلال الاندفاع الهجومي وسندرس الفريق جيدًا وقادرون على الخروج من المأزق الذي وضعنا أنفسنا به".

واستطرد: "محمد الشناوي تعرض لكدمة بسيطة، وهو يقدم موسمًا استثنائيًا، وإن شاء الله بسيطة".

وعن الدفع برمضان صبحي، قال: "من الصعب لحاق رمضان صبحي بمباراة الهلال".

واختتم: "أجاي ليس مصابًا وخرج من المباراة على خير".