«صحة الشرقية»: أكثر من 28 مستشفى جاهزة لمواجهة فيروس «كورونا»

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إن مديرية الشئون الصحة بالشرقية على أهبة الاستعداد ضمن خطة وزارة الصحة والطوارئ المُعلنة تحسبًا لاستقبال أي حالات مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، والذي ظهر مؤخرًا في مدينة ووهان الصينية.

وأوضح مسعود، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بكل المستشفيات وأقسام الحميات لمواجهة أي جديد في هذا الشأن، مؤكدًا أن المديرية استعدت بتوفير كل الأدوية الخاصة بالالتهاب الرئوي، والتي قد تكون نافعة نوعًا ما حال استقبال أي حالات.

وأشار إلى وجود تواصل مع كل منافذ الحجر الصحي لمتابعة الحالات التي تخرج من الحجر الصحي ويكون هناك شك بشأنها، حيث تجري متابعتها بصورة تامة تحسبًا لأي مستجدات، منوهًا بأنه تم تدريب جميع الأطباء بالأقسام المختلفة ومستشفيات الحميات التابعة للمديرية بضرورة تسجيل كل حالة لمريض يتابع عرض بصورة متكررة داخل المستشفيات، على أن يكون لكل مريض سجل خاص به، خاصةً أولئك القادمين من خارج الأراضي المصرية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن أكثر من 25 مستشفى مركزيا وعاما، بالإضافة إلى 3 مستشفيات حميات أُعلنت بها حالة الطوارئ وجرى تجهيز غرف العزل الموجودة بها جميعًا؛ تحسبًا لأي مستجدات تتم بشأن الفيروس.