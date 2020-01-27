القوات المسلحة السودانية: إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الصناعات الدفاعية

قال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن عامر محمد الحسن، إن منظومة الصناعات الدفاعية قامت بإجراء إعادة هيكلة شاملة للمنظومة استندت فيها على متطلبات واستراتيجية المرحلة القادمة.

وأضاف الحسن، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنه "اتساقا مع أهداف الثورة السودانية في إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية، وحتى تستطيع منظومة الصناعات الدفاعية تلبية متطلبات الدولة والقوات المسلحة، وفي إطار السعي الدؤوب والمتواصل للمنظومة للقيام بدورها تجاه التنمية الاقتصادية والجاهزية الدفاعية بفعالية وكفاءة، واستعدادا لسلسلة من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظومة عبر الاستغلال الأمثل للموارد وتوطينها مع التوظيف الصحيح، قامت منظومة الصناعات الدفاعية بإجراء إعادة هيكلة شاملة للمنظومة استندت فيها على متطلبات واستراتيجية المرحلة القادمة".

وأشار الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية إلى أن الدور الأساسي للمنظومة بعد هيكلتها، دعم الاقتصاد الوطني مع مراعاة التركيز على عنصر الشباب باعتباره وقود المرحلة القادمة، والمحرك الأساسي لكل تطور وتقدم عبر إعمال معايير الخبرة بالمنظومة.

وأكد أن منظومة الصناعات الدفاعية تخضع لمشروعات التحديث تماشياً مع الجيوش بالدول الأخرى لتهتم بالصناعات التنموية الوطنية و الدفاعية، لتأمين توطين احتياجات الدفاع من تسليح وعتاد حربي ومركبات قتالية بداخل البلاد، وبإنتاج من أيدي وخبرات سودانية خالصة.

وشدد على أن دور الهيكلة هو عهد من المنظومة بأن تظل الدرع الواقي للبلاد والشعلة المتقدة التي تضئ الظلام وتقود التطور و التكنولوجيا بالبلاد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية أن منظومة الصناعات الدفاعية تستند في إعادة هيكلتها الرشيقة على ضمان عنصرين أساسيين، وهما: التناغم والانسجام الداخلي بين مكونات المنظومة، مما سوف ينعكس بدوره على تناغم المنظومة مع بقية مكونات الدولة، إضافة إلى تعزيز دور الرقابة والهيكلة تأكيداً لرغبتها في تحقيق الغايات والآمال المطلوبة منها.