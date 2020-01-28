أزارو يوجه رسالة للاعبي الأهلي بعد رحيله

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد المغربي وليد أزارو الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، أنه سيفتقد جميع لاعبى المارد الأحمر بعد رحيله عن الفريق.

وقال أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان":"سأفتقد جميع اللاعبين، ولكن وخاصة علي معلول لأنه كان دوما معي في الغرفة وأجايي وأحمد فتحي وجميع اللاعبين".

كما وجه رسالة إلى لاعبي الأهلي: "أشكر كل شخص كان سببا في نجاح أزارو، واللاعبين في الأهلي كانوا من أفضل الأشخاص التي قابلتها في حياتي".

وأتم: "أكثر أصدقائي في الأهلي، زملائي في الهجوم مروان محسن وصلاح محسن وأجايي، ولم نغضب أبدا".

وأعار الأهلي نجمه المغربي أزارو إلى نادي الاتفاق السعودي بدءً من شهر يناير الحالي وحتى نهاية الموسم.