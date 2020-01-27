خطط لتحويل مطعم يرجع لألمانيا الشرقية إلى صالة عرض فنية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتم فى خريف عام 2021 إعادة افتتاح مطعم قديم متهدم يرجع لألمانيا الشرقية بعد تحويله إلى صالة عرض للفن المعاصر.

كان مطعم " مينسك" في مدينة بوتسدام عاصمة ولاية براندنبورج سمة مشهورة للحياة الثقافية في ألمانيا الشرقية قبل سقوط جدار برلين.

ومن المأمول الآن أن يصبح المبنى الذي يخضع للتجديد "نقطة ثقافية مهمة" تعرض أعمال لفنانين معاصرين أستلهموا أعمالهم من ألمانيا الشرقية.

وجاري تمويل المشروع من جانب مؤسسة "ساب" التي تدير بالفعل متحف باربريني في بوتسدام في مينى قاعة البلدية المرمم. وتقول المؤسسة إن أعمال التجديد لا يمكن أن تبدأ قبل تدمير الأجزاء الداخلية من المباني بالكامل وإزالة الملوثات مثل المواد التي تحتوي على مواد الأسبست.

وسوف يضم المتحف مستويين من المعارض بمساحة إجمالية تبلغ 900 متر مربع. والخطة هي الاحتفاظ بالشكل الخارجي للنوافذ والطوب الأحمر. وتشمل الخطط أيضا مقهى جديد في شرفة .

كان المطعم المؤلف من طابقين شهيرا للغاية في عصر ألمانيا الشرقية وكان مهددا بالهدم لسنوات كثيرا عقب إعادة توحيد ألمانيا.