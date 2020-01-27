سفينتا إنقاذ تحملان نحو 484 مهاجرا تنتظران السماح لهما بالرسو في إيطاليا أو مالطا

أعلنت سفينتا الإنقاذ أوشن فايكنج وآلان كردي، اليوم الاثنين، أنهما ينتظران السماح لهما بإنزال 484 مهاجرا على شواطئ إيطاليا أو مالطا.



وقد أنقذت سفينة أوشن فايكنج، التي تديرها منظمة "إس أو إس ميديتيراني"، نحو 407 مهاجرين في خمس عمليات إنقاذ منذ يوم الجمعة.



وقالت منظمة "إس أو إس ميديتيراني" الخيرية في بيان إنها طلبت من السلطات الإيطالية والمالطية توفير ميناء آمن لإنزال المهاجرين الذين من بينهم 152 قاصرا و12 امرأة حامل.



بينما تحمل السفينة الآن كردي التي تديرها منظمة "سي أي" الخيرية الألمانية نحو 77 مهاجرا.



وقال جوردن إيسلر، المتحدث باسم سي آي، إن مالطا رفضت استقبال السفينة الآن كردي، مشيرا إلى أن السلطات الإيطالية لم ترد حتى الآن على طلبهم بإنزال المهاجرين الذين اجتاحوا السفينة بالفعل.



وفي الأشهر الأخيرة، فتحت إيطاليا ومالطا موانئها أمام قوارب إنقاذ المهاجرين عقب اتفاقهما مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على استقبال بعض المهاجرين القادمين إلى شواطئهما.