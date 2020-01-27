عقوبات مالية على مدرب ولاعب الترجي التونسي

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أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الاثنين عقوبات بحق مدرب الترجي معين الشعباني واللاعب ايهاب المباركي على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة الديربي ضد النادي الافريقي.

وعاقب اتحاد الكرة التونسي، الشعباني بحرمانه من الجلوس على مقاعد بدلاء فريقه مباراتين مع تغريمه بخطية مالية بقيمة خمسة آلاف دينار تونسي (1760 دولار أمريكي)، بسبب اشتباكه مع لاعب الافريقي وسام بن يحي.

كما عاقب الاتحاد ايهاب المباركي بحرمانه من خوض مباراتين مع تغريمه بنفس المبلغ بسبب قيامه بحركة غير اخلاقية خلال المباراة.

وانتهى اللقاء الذي جرى يوم 19 من الشهر الجاري بفوز الترجي على الافريقي 2 /1.