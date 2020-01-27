 ميركل تطالب بالتصدي لأي شكل من أشكال معاداة السامية والعنصرية - بوابة الشروق
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ميركل تطالب بالتصدي لأي شكل من أشكال معاداة السامية والعنصرية

برلين - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 27 يناير 2020 - 11:09 م | آخر تحديث : الإثنين 27 يناير 2020 - 11:09 م
طالبت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بالتصدي لأي شكل من أشكال معاداة السامية والعنصرية والإبقاء على ما حدث في الحقبة النازية في الذاكرة.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتحرير معسكر المعتقلات النازية في اوشفيتز في بولندا.

وخلال حضورها حفلا موسيقيا في أوبرا برلين الحكومية، قالت ميركل اليوم الاثنين:" علينا أن نعمل من أج أن يشعر كل الناس في أوروبا بالأمان وبأنهم في أوطانهم".

من جانبه، قال ماتوش مورافيتسكى، رئيس الوزراء البولندي:" لابد أن نقف إلى جانب الحقيقة وإلا ستزول الذاكرة".

وحذر مورافيتسكي من إعادة كتابة تاريخ الهولوكوست وإساءة استخدامه لأغراض سياسية راهنة:" علينا التزام بأن نخبر العالم بما حدث".

ومن المنتظر أن يتم منح عائدات الحفل الموسيقي لمؤسسة اوشفيتز-بيركنهاو حتى تتمكن مجموعات الشباب من الدول المجاورة لألمانيا من زيارة المعسكر النازي السابق.

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