راحل جديد عن العالم الرياضي بسبب حوادث الطائرات.. لقي كوبي براينت أسطورة كرة السلة الأمريكية مصرعه اليوم الأحد وذلك بعدما تحطمت طائرته في مدينة كالاباسس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية أعادت للأذهان حوادث مشاهير العالم الرياضي في السنوات الأخيرة.

في شهر أكتوبر من عام 2018، تحطمت طائرة التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي، وذلك عقب إقلاعها من ملعب كينج باور بعد مباراة لنادي الثعالب أمام وست هام يونايتد بالبريميرليج.

الحادثة الثانية التي تلت واقعة طائرة مالك ليستر، كانت الطائرة التي تنقل إيميليانو سالا لاعب نانت إلى كارديف سيتي الذي وقع على الانتقال له، غير أن الطائرة التي تقل اللاعب الأرجنتيني سقطت في بحر المانش بعدما كانت في طريقها من فرنسا إلى ويلز.

حوادث الطائرات ضربت فرق عديدة أيضا مثل مانشستر يونايتد وتورينيو الإيطالي، ولكن آخر الحوادث كانت لفريق شابيكوينسي البرازيلي والتي تحطمت طائرته قرب كولومبيا، وأسفرت عن مقتل 71 شخصًا، ونجاة 6 أشخاص فقط.

وستبقى حادثة فريق بعثة مانشستر يونايتد هي الأشهر، فبعد أن انتهى يونايتد من مباراة في كأس الأبطال الأوروبية، تحطمت طائرته في مدينة ميونخ الألمانية وكان على متنها 44 شخصًا، توفى 23 منهم، لتبقى عالقة في أذهاننا بعد مرور 62 عامًا.