تراجع ملحوظ في الصادرات الألمانية لبريطانيا

تراجعت الصادرات الألمانية لبريطانيا بوضوح على خلفية عملية خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي.

فقد أعلنت غرفة التجارة والصناعة الألمانية اليوم الاثنين أن الشركات الألمانية صدرت خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر عام 2019 بضائع بقيمة 6ر73 مليار يورو إلى بريطانيا، بتراجع قدره 3 مليارات يورو، أو 4%، مقارنة بنفس الفترة الزمنية لعام 2018.

وقال رئيس الغرفة، إريك شفايتسر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منعطف تاريخي للشركات الألمانية".

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الجاري.

وقال شفايتسر: "المرحلة الانتقالية حتى نهاية هذا العام ستقلل نسبيا من الضغط على الشركات الألمانية، إلا أن الاختلالات الاقتصادية ملموسة اليوم"، مشيرا إلى أن مرتبة بريطانيا كأهم شريك تجاري لألمانيا تراجعت خلال السنوات الثلاثة الماضية من المرتبة الخامسة إلى المرتبة السابعة.

وذكر شفايتسر أن الصادرات الألمانية لبريطانيا تراجعت خلال هذه الفترة بنسبة 6%، بينما ارتفعت لدول أخرى بنسبة 7%.

وبحسب استطلاع للرأي، تتوقع أكثر من 50% من الشركات الألمانية في بريطانيا تدهور نشاطها الاقتصادي خلال 2020، وبسبب العلاقات الاقتصادية المستقبلية غير الواضحة، تتحفظ الشركات في خططها الاستثمارية والتشغيلية بوضوح، وترى 5 الشركات الألمانية في بريطانيا أنها قد تضطر إلى خفض العمالة.

وذكر شفايتسر أن الأهم الآن هو الاستفادة من المرحلة الانتقالية في إجراء مفاوضات مكثفة حول العلاقات الاقتصادية المستقبلية وإلا سيكون هناك عواقب سلبية على الشركات من الجانبين.

وأكد شفايتسر أهمية الحفاظ على التشابك الاقتصادي الوثيق الذي نما مع بريطانيا على مدار عقود بالنسبة للشركات الألمانية، وقال: "حتى ينجح ذلك الأمر، من الضروري إبرام اتفاق مبدئي حتى نهاية هذا العام لتجنب الجمارك وضمان استمرار سلاسل الإنتاج وحركة البيانات ونقل سلس للبضائع والخدمات".