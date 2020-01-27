المسماري: الجماعات الإرهابية خرقت الهدنة واستغلتها بشكل سيء

قال المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجماعات الإرهابية خرقت الهدنة واستغلتها استغلالًا سيئًا، باستجلاب المرتزقة من سوريا عبر تركيا، ونقل أسلحة تركية إلى طرابلس ومصراتة.

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن الجيش الليبي احترم الهدنة استجابة للمجتمع الدولي والدول الشقيقة، لافتًا إلى أن الجيش كان يحاول الرد على خروقات وقف إطلاق النار في طرابلس.

وأوضح أن الجيش نفذ هجومًا استباقيًا لعملية إرهابية تستهدف قوات الجيش في محيط أبوقرين جنوب شرق مدينة مصراتة، موضحًا أنه حصل على معلومات بحشد المليشيات في المدينة واستجلاب عناصرها من طرابلس ودعم صفوفها بمقاتلين إرهابيين سوريين وطائرات مسيرة.

وتابع: «نفذنا الهجوم الاستباقي لتدمير ما تقدم بقوة ولجس نبض المجموعات الإرهابية ومدى استعدادها للهجوم، والقوات نجحت في اختراق الخطوط الدفاعية للمليشيات ثم عادت إلى مواقعها السابقة».