ختام المؤتمر الدولي الثامن لجراحات التجميل بأسوان

اختتمت اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الثامن لأقسام جراحات التجميل بجامعات الصعيد، بالاشتراك مع الجمعية المصرية لجراحة التجميل والإصلاح وجراحات الوجه والفكين، والتي أقيمت في الفترة ما بين 24 و26 يناير الجاري، تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب.

وقال الدكتور أحمد قناوي، رئيس قسم التجميل وسكرتير عام المؤتمر، إنه تقدم المحاضرون بأوراقهم البحثية الجديدة ونتاج جهدهم الطويل في منظومة علمية غطت الكثير من جوانب جراحات الوجه والرأس.

وأضاف أن أهم التوصيات تقنين استعمال المواد المالئة والتجميلية والتعويضية التي تضيف للوجه أفضل وظيفة بأفضل شكل ونصائح بتجنب المضاعفات ما يؤدي إليها من أثار

وأوصي المؤتمر بدعم شباب الأطباء للنشر العلمي المحلي والدولي وتجاوز العقبات التي تواجههم في أساليب تقديم الأبحاث العلم.

وخرجت توصيات المؤتمر "بضرورة وضع بروتوكول مشترك تشخيصي وعلاجي لأورام الوجه والجبهة المتعددة، وكيفية الوصول للتشخيص الصحيح بأقصى الطرق، فضلا عن علاجها بالفعالية المطلوبة للشفاء لضمان عدم تكرار عودتها، وإقامة مجموعات عمل مشتركة بالجامعات المصرية في الأقسام المتخصصة بالمشاركة مع التخصصات الأخرى المرتبطة بالعيب الخلقية للوجه بالأطفال وتوابعها.