مصدر أمني عراقي: مقتل وإصابة 7 مدنيين بانفجار بالموصل

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أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية اليوم الاثنين بمقتل وإصابة سبعة مدنيين بينهم ثلاث نساء اثر انفجار عبوة ناسفة بالبلدة القديمة وسط الموصل /400كلم شمال بغداد/.

وقال النقيب عمر صفوان أن"انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق قرب مقبرة البنت بالبلدة القديمة وسط الموصل أدى إلى مقتل مدنيين اثنين واصابة خمسة آخرين بينهم ثلاث نساء".

وأضاف المصدر أنعناصر الشرطة عثرت اليوم ايضا على جثتين لرجل وزوجته قضيا نحرا من قبل عناصر داعش في قرية تليارة بناحية بعشيقة شرق الموصل،موضحا أنه تم تسليم الجثتين للطب العدلي الشرعي بالموصل.

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد قبل أكثر من عامين.