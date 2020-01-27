تسعيرة السيارات الأجرة ترتفع في براغ خلال فبراير

براغ هي إحدى أشهر وجهات السفر في أوروبا لأنها مدينة مفعمة بالحياة وجميلة وبها الكثير لاستكشافه بتكلفة ميسورة.

غير أنه إذا ما كان المرء يخطط لزيارة العاصمة التشيكية يجب أن يفكر أولا في زيادة الميزانية المخصصة للسيارات الأجرة لأن أسعار السيارات الأجرة في براغ سوف ترتفع بواقع الثلث تقريبا بدءا من الأول من فبراير.

ويرجع هذا لقانون جديد مررته إدارة المدينة يزيد السعر للكيلومتر من 28 إلى حدى أقصى بقيمة 36 كرونة (60ر1 دولار). وفي نفس الوقت سوف ترتفع التسعيرة الأساسية إلى 60 كرونة (نحو 65ر2 دولارا). وسوف ترتفع أسعار سيارات الأجرة الكهربائية بشكل طفيف.

وهذا يعني أن الرحلة من المطار إلى ميدان فينسيسلاس في وسط المدينة سوف تكلف نحو 30 دولارا بداية من فبراير .

غير أنها المرة الأولى التي ترتفع فيها الأسعار منذ 14 عاما وتكافح إدارة المدينة مع السائقين الذين يطلبون من الركاب أجرة أعلى بشكل غير قانوني منذ سنوات. وبالتالي تقدم حاسبة إلكترونية تحسب التسعيرة الملائمة للراكب.