اليونان: إصابة 14 شخصا جراء تحطم سيارة تقل مهاجرين شمال البلاد

أعلنت الشرطة اليونانية إصابة 14 شخصًا جراء تحطم سيارة تقل مهاجرين سوريين شمال البلاد، ويُعتقد أنها عبرت الحدود سرًا.

وأوضحت الشرطة - حسبما أوردت صحيفة (كاثمريني) اليونانية اليوم الاثنين - أن السيارة كانت تسير على طريق سريع قديم شمال البلاد باتجاه مدينة (سالونيك) صباح اليوم، عندما امتنع السائق عن التوقف في نقطة تفتيش شرطية، ثم فقد السيطرة على السيارة وتحطمت.

وذكرت أن السيارة كانت تقل 11 رجلًا وسيدة وطفلين من سوريا، وأنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، ومن بينهم سائق السيارة.

يُذكر أن آلاف المهاجرين يصلون إلى اليونان من تركيا المجاورة سنويًا، ثم ينقلهم المهربون برًا إلى داخل البلاد.