أحمد الأحمر يحتفل بعيد ميلاده الـ36

يحتفل احمد الأحمر، نجم نادي الزمالك، والمنتخب المصري لكرة اليد، بعيد ميلاده الـ36، في مسيرة طويلة حافلة من الألقاب على المستوى الشخصي سواء مع الأندية او المنتخب الوطني.

وولد أحمد الأحمر في 27 يناير 1984، وهو أكثر لاعبي العالم حصولاً على البطولات القارية برصيد 20 بطولة، حيث نجح في التتويج مع المنتخب الوطني بالأمس، بكأس الأمم الإفريقية لليد، على حساب المنتخب التونسي بنتيجة 27-23.

ورفع احمد الأحمر رصيده من البطولات سواء على المستوى الجماعي أو الفردي، حيث نجح في التتويج بأربع بطولات قارية مع المنتخب المصري أعوام 2004،2008،2016،2020، كما يعد الأحمر صاحب أكبر رقم من البطولات القارية سواء مع المنتخب او الأندية بتحقيقة 20 بطولة قارية، وهو الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم للأندية.

وعلى مستوى الأندية، نجح الأحمر في تحقيق العديد من البطولات، حيث حقق بطل كاس ألمانيا 2015 مع نادي فلينسبورج، أما مع نادي الزمالك فاز الأحمر بـ3 سوبر إفريقي، وكأس أبطال الدوري، 3 مرات بطولة إفريقيا أبطال الكؤوس، وتوج مع الجيش القطري ببطولة كأس ولي العهد، وكأس الأمير، ومرتان بطولة اسيا، والدوري القطري مرة واحدة.