وفاة كوبي براينت تسبب صدمة كبيرة لنجوم التنس

أعرب عدد من نجوم بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الاثنين، عن صدمتهم الكبيرة بعد وفاة كوبي براينت نجم كرة السلة الأمريكية والعالمية.

وتوفى براينت، صاحب لقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين خمس مرات ونجم فريق لوس أنجلوس ليكرز، أمس الأحد عن عمر يناهز 41 عاما، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في لوس أنجلوس، والتي أودت بحياة ثمانية أشخاص أخرين من بينهم إبنته جيانا، 13 عاما، وفقا لعمدة المدينة.

وكان براينت عاشقا كبيرا لرياضة التنس، واختار ممارسة هذه الرياضة بعد اعتزاله كرة السلة، حتى إنه كتب رواية للشباب بعنوان "الملكة والإرث"، عن شابة سمراء تخوض مباراة تنس ضد نجمة معروفة باسم "الملكة"، حيث روج للكتاب خلال بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، العام الماضي.

وعلق الإسباني رافائيل نادال، صاحب 19 بطولة "جراند سلام": "استيقطت صباح اليوم على نبأ مروع عن الوفاة المأساوية لأحد أعظم الرياضيين في العالم، كوبي براينت وابنته جيانا ومسافرون آخرون، أتقدم بأحر التعازي لزوجته وعائلته، أنا في حالة صدمة".

وكانت رسالة نادل هي واحدة من عشرات رسائل التعزية التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل لاعبين حاليين وسابقين، بما في ذلك كوكو جوف اللاعب الشاب، ورود ليفر اعظم لاعب تنس في أستراليا.

وكتب ليفر، 81 عاما:" من المحزن للغاية أن نستيقظ على هذا الخبر اليوم، أرقد في سلام كوبي براينت، أتقدم بأحر التعازي لعائلة وأصدقاء الأسطورة الرياضية".

وقالت بيترا كفيتوفا، حاملة لقب ويمبلدون مرتين:" الحياة يمكن أن تكون قاسية للغاية، هذه المأساة فظيعة، أرسل خالص التعازي لعائلة براينت".

وذكر ستان فافرينكا، حامل لقب بطولة ملبورن عام 2014 :" أرقد في سلام"، حيث نشر معها صورة له مع نجم السلة في أولمبياد 2008، من خلال منصة تبادل الصور" إنستجرام".

وعبرت الروسية ماريا شارابوفا، بطلة جراند سلام خمس مرات، والتي خرجت من منافسات بطولة ملبورن الأسبوع الماضي، عن حزنها الشديد بعد وفاة براينت قائلة :"هذا أمر يصعب تصديقه".

وأضافت :" لن أنسى أبدا مروءتك، والوقت الذي خصصته لمساعدتي في بعض من أصعب لحظات حياتي، أنا ممتنة إلى الأبد، قلبي معك ومع عائلتك الجميلة".

وقال أسطورة التنس بيلي جين كينج: "هذه مأساة مروعة، كان كوبي من أفضل اللاعبين الذي مارسوا كرة السلة على الإطلاق".

ونفس الأمر كرره لاعبو تنس أمريكيون أخرون بما في ذلك ماديسون كيز وسلون ستيفنز .

كما أشادت رابطة لاعبي التنس للمحترفين، ورابطة لاعبات التنس المحترفات ، بنجم كرة السلة المعتزل الراحل.

وذكرت رابطة لاعبي التنس المحترفين عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي : "نشعر بحزن عميق بعد أن علمنا برحيل كوبي براينت وابنته جيانا وآخرين على متن الطائرة، نيابة عن الجميع في رابطة لاعبي التنس المحترفين، فإن كل تعازينا الحارة مع العائلة المتضررة والأصدقاء في هذا الوقت العصيب للغاية".

أما رابطة لاعبات التنس المحترفات فعلقت:" تعاطفنا العميق مع عائلة وأحباء وأصدقاء كوبي براينت وابنته جيانا، وكذلك نقدم التعازي لنادي لوس أنجلوس ليكرز ومشجعيه، كان كوبي شخصا رائعا بشكل لا يصدق، ستفتقد الرياضات النسائية دعمه وتقديره".