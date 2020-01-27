نائب برلماني في الغربية يحرر محضرا ضد مجهول انتحل اسمه وصفته

حرر اللواء سلامة الجوهرى عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، محضرا برقم ٦٦٠ لسنة ٢٠٢٠ مركز زفتى، ضد أحد الأشخاص لانتحاله اسمه وصفته، وقيامه بتقديم شكاوى وهمية، ضد بعض من أهالي قرية سنبو.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء محمد عمران مدير مباحث المديرية، يفيد بتحرير اللواء سلامة الجوهرى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز زفتى، محضر ضد أحد الأشخاص لقيامه بانتحال اسمة وقيامه بتقديم شكاوى وهمية ضد بعض أهالي قرية سنبو فتم تحرير محضر بالواقعة.



وأخطرت النيابة، التي طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة ضبط المتهم.



وأكد عضو مجلس النواب أن جميع أهالي قرية سنبو أشقاء له، ونكن لهم كل التقدير والاحترام مشيرا إلى أن المكتب مفتوح لتلقي أي طلب أو شكوى.