تقام غدا الثلاثاء، بقاعة كاتب وكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة ثقافية حول كتاب "التوراة والقرآن في الفكر الاستشراقي.. الاستشراق الألماني نموذجا"، الذي صدر ضمن منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2019.

يدير الندوة الدكتور محمد السعيد جمال الدين أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، ويشارك فيها بتقديم قراءة للكتاب كل من الدكتور يحيى محمد عبدالله الأستاذ بجامعة المنصورة، والدكتور حسام قاسم الأستاذ بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد البهنسي سكرتير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

يدور الكتاب -الذي يقع في 222 صفحة- حول مجهودات المستشرقين الألمان في دراسة التوراة والقرآن الكريم، وكيفية تأثير الدراسات الإسلامية في ألمانيا على تطوير علم نقد أسفار العهد القديم سواء في ألمانيا أو الغرب، وكذلك استفادة المستشرقين الألمان من علوم التفاسير والحديث الإسلامية في تطوير مناهجهم النقدية لدراسة الكتب المقدسة.

كما يلقي الكتاب الضوء على دور الاستشراق الألماني في خدمة العلوم القرآنية لاسيما ما يتعلق بتحقيق وجمع ودراسة عدد من المخطوطات القرآنية المبكرة، علاوة على دور المستشرقين الألمان في وضع وتصنيف عدد من المعاجم العربية والقرآنية المهمة والمؤثرة ليومنا هذا.