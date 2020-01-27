روسيا تعلن إكمال إرسال المجموعة الثانية من أنظمة «إس-400» إلى الصين

صرح مصدر عسكري بأن روسيا أكملت تسليم المجموعة الثانية من أنظمة صواريخ "إس-400" للدفاع الجوي إلى الصين.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين عن المصدر أنه "تم تسليم المجموعة الثانية من إس-400 إلى الصين، حيث تم الانتهاء من تسليم تقسيمين من منصات الإطلاق، ومحطات الرادار، والطاقة، والمعدات المساعدة، وقطع الغيار والأدوات".

وكشف المصدر أن شهادة قبول المجموعة الثانية من إس-400 تم توقيعها في الصين في ديسمبر من العام الماضي.

وأشار المصدر إلى أن جميع أجزاء المجموعة تم تسليمها إلى الصين عن طريق البحر.

ووفقا للوكالة فإنه كان تم الانتهاء من تصنيع المجموعة الثانية من إس-400 المخصصة للصين في أبريل من العام الماضي.

وفي عام 2014، أصبحت الصين أول دولة توقع اتفاقية لشراء هذه الأنظمة مع موسكو. وتم تسليم المجموعة الأولى عام 2018.