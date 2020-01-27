نائب وزير التعليم يكشف أمام النواب عن إحصائية صادمة عن طلاب المدارس

عامر: الفشلة يلتحقون به.. ونفتقر للعامل المتدرب بسبب ضعف البرامج

قدم الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، الاثنين، عرضا لسياسات الحكومة لتحديث وتطوير التعليم الفني بمختلف أنواعه، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لاستيعاب الخريجين.

جاء ذلك، خلال جلسة استماع اليوم في لجنة الصناعة بمجلس النواب، حول خطة واستراتيجية تطوير التعليم الفني بمراحله المختلفة الأساسي والجامعي .

وقال نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني إن برامج وسياسات للتعليم الفنى الجيد تلتزم فيها الحكومة بالدستور في تشجيع التعليم الفني، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها، وهناك مليون و900 ألف طالب بالتعليم الفنى بمختلف أنواعه.

وأضاف: هناك 140 ألف معلم بالتعليم الفني يحتاجون إلى التدريب، وهناك اهتمام بالشراكة مع أصحاب الأعمال، مضيفا أن الهدف من تطوير التعليم الفني دخول مصر لعالم الثورة الصناعية، ومؤكدا أن الابتدائي والإعدادي هو السبب في دخول تلاميذ للالتحاق بالتعليم الفني ولا يجيدون القراءة والكتابة.

وواصل: قمنا بعمل احصائية لمن يجيدون القراءة والكتابة فى التعليم الابتدائي والإعدادي وكانت النتيجة صادمة والسبب في عدم اجادة التلاميذ للقراءة والكتابة معدلات الفقر والأمية والبطالة والكثافة السكانية داخل الاسر المصرية.

وتابع قائلا: لقد بدأنا في عمل ورش عمل مع رجال الصناعة والفنادق والسياحة والغزل والنسيج لمعرفة احتياجاتهم، ولدينا 75 من البرامج الدراسية في التعليم الفني، وسيتم تقليصهم إلى 33 برنامج للتعليم الفني.

وأضاف: هناك مشكلات وتحديات تواجه تطوير التعليم الفني في مقدمتها المواد الخام بمختلف أنواع التعليم الفني، فالطالب مثلا في التعليم الصناعي يخصص له في بند المواد 32 جنيها وفي التجاري 12 جنيها مثلا، والوزارة طالبت بميزانية 280 مليون جنيه لاستخدام المواد الخام في مدارس التعليم الفني.

وتدخل فرج عامر، رئيس اللجنة، قائلا: الفشلة هم من يدخلون التعليم الفني حاليا، وتطويره يحتاج إلى إيجاد آلية للالتحاق بالتعليم الفني مثلما يحدث في التحاق المتفوقين بالكليات العسكرية وكلية الشرطة، مؤكدا أن سوق العمل يفتقر إلى العامل الفني المتعلم والمتدرب بسبب ضعف برامج التعليم الفني.

وقال إن كل برامج التعليم الفني المقدمة بشأن التعليم والتدريب لم تحقق الهدف المنشود منها، معربا عن أمله أن تضع الوزارة خلال الفترة المقبلة استراتيجية واضحة توفر عامل فني متعلم ومتسلح بأسلحة الصناعة الحديثة ويتماشى مع توجه الدولة نحو صناعة حديثة.