إسبانيا: إجلاء رعايانا من ووهان الصينية عقب انتشار فيروس كورونا

تعمل السلطات الإسبانية مع نظيرتها الصينية على إجلاء رعاياها الأسبان المتواجدين حاليًا بمدينة (ووهان) الصينية التي تعد نقطة انطلاق فيروس (كورونا) الجديد الذي انتشر في عدة بلدان حول العالم، وأصاب المئات وقتل العشرات في الصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسبانية - في تصريح لشبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين: "إن الوزارة تعمل مع الدول الأوروبية الأخرى المتضررة لتنسيق رحلة جوية مشتركة؛ لإجلاء الرعايا الأوروبيين".

من جهتها.. ذكرت وزارة الخارجية - في بيان - أن وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون تحدّث مع القنصل العام لإسبانيا في بكين للحصول على معلومات بشأن وضع المواطنين الأسبان في مدينة (ووهان)، موضحة أن نحو 20 إسبانيًا يتواجدون في (ووهان).

يشار إلى أن فرنسا قد أكدت ظهور ثلاث حالات لديها أصيبت بالفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 80 شخصًا وإصابة ما لا يقل 2800 آخرين في الصين، وتنظر كل من الولايات المتحدة وفرنسا في إجلاء مواطنيهما من الصين.