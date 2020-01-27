محافظ الجيزة يوجه بصيانة السلم الكهربائي ومصعد مزلقان أرض اللواء

وجه محافظ الجيزة أحمد راشد رئيس حي العجوزة بالتأكد من الصيانة الدورية للسلم الكهربائي والمصعد الخاص بمزلقان أرض اللواء؛ للتسهيل على كبار السن وأصحاب الإعاقات نظرًا لأهميته الشديدة لمواطني المنطقة المترددين عليه يوميًا.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الاثنين، بأحياء (العجوزة - بولاق الدكرور)؛ للوقوف على حالة النظافة والإشغالات وكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع راشد - خلال جولته - سير العمل بموقفي سرفيس الطريق الأبيض والبراجيل بأرض اللواء وتواصل مع السائقين والركاب؛ للتأكد من الالتزام بالأجرة المحددة وخطوط السير، موجهًا رئيس جهاز السرفيس بالمحافظة بضرورة فرض الانضباط على المواقف وعدم السماح بأية مخالفات.

كما فقد الوحدة الصحية الأولية بأرض اللواء؛ لمتابعة بعض أعمال الصيانة الجارية بها والاطمئنان على سير العمل داخل الوحدة، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة، وتواصل مع المواطنين واستمع إلى أبرز المعوقات التي تواجههم.

ووجه رئيس حي العجوزة بتجميل وتشجير الجزيرة الوسطى وصيانة أعمدة الإنارة وتنظيم وقوف سيارات المنافذ المتحركة الخاصة ببيع السلع والمواد الغذائية أسفل الكوبري بمنطقة أرض اللواء، مكلفًا رئيسي حيي العجوزة وبولاق الدكرور بتنظيم حملة مكبرة بشارع ترعة المجنونة ورفع أي مظاهر للإشغال من على جانبي الطريق والجزيرة الوسطى ومراجعة خطوط التنظيم المحددة.