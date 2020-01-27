محاكمة ألماني بتهمة إرسال رسائل تهديدية لمختلف القطاعات في ألمانيا

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حرك الادعاء العام الألماني دعوى قضائية ضد رجل -31 عاما- بتهمة إرسال رسائل إلكترونية تهديدية لساسة وسلطات في كافة أنحاء ألمانيا.

وأعلن الادعاء العام في برلين -اليوم الاثنين- أن المتهم أرسل اعتبارا من ديسمبر عام 2018 تحت اسم "هجوم نازي" رسائل إلكترونية لنواب في البرلمان الألماني "بوندستاج" ومحاكم ومراكز شرطية وهيئات ومراكز تسوق ووسائل إعلام، هددهم فيها بهجمات تفجيربية واغتيالات.

وبحسب البيانات، فإن المتهم يواجه اتهامات في 107 جرائم.

وتم القبض على المتهم مطلع أبريل عام 2019 في ولاية شليزفيج-هولشتاين، ونُقل إلى أحد السجون في برلين.

وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن المتهم له سوابق جنائية تتعلق بجرائم ذات صلة بمواد متفجرة وحرائق وإصابات جسدية، وعقب أسابيع قليلة من إخلاء سبيله بعد قضاء عقوبة سجن بدأ المتهم سلسلة الجرائم المتعلقة بالرسائل التهديدية.