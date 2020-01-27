خطوة تفصل موهبة برشلونة عن الانتقال إلى روما

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بات جناح برشلونة، على بعد خطوة واحدة من إتمام انتقاله إلى روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقا لشبكة «سكاي سبورتس» في إيطاليا، فإن برشلونة وروما توصلا إلى اتفاق يقضي بانتقال كارلي بيريز جناح الفريق الكتالوني إلى نادي العاصمة الإيطالية مقابل 13 مليون يورو.

وأضافت الشبكة أن الاتفاق بين الفريقين لا يتضمن خيار الشراء مرة أخرى لبرشلونة، مشيرةً إلى أن بيريز سيسافر إلى إيطاليا غدًا الثلاثاء، لتوقيع العقود وإتمام انتقاله إلى الذئاب.

وشارك بيريز مع برشلونة في 13 مباراة ، سجل خلالها هدفين فقط وصنع 3 أهداف.