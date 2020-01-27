ترامب يستقبل نتنياهو وجانتس اليوم قبل إعلان صفقة القرن

يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -اليوم الاثنين- في البيت الأبيض رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة في إسرائيل بيني جانتس؛ لبحث الخطة الأمريكية المرتقبة للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

ومن المقرر أن يعقد ترامب لقاءين منفصلين مع كل من نتنياهو، زعيم حزب "ليكود" عند الساعة 11 بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت جرينتش)، وجانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض" عند الساحة 12:30 (17:30 بتوقيت جرينتش).

ومن المتوقع أن يكشف ترامب النقاب عن الخطة، التي استغرق إعدادها ثلاثة أعوام، قبل أو بعد لقاء ثان سيعقده مع نتنياهو يوم غد، وذلك رغم أن البيت الأبيض لم يعلن توقيتا رسميا بهذا الشأن.

واعتبر مراقبون أن اختيار توقيت إعلان الخطة يمكن أن يرقى لوصفه بالتدخل الأمريكي في السياسة الداخلية لإسرائيل لصالح نتنياهو، حيث يأتي التوقيت قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من مارس القادم، وبالتزامن مع مناقشة البرلمان الإسرائيلي لطلب من نتنياهو لمنحه حصانة ضد الملاحقة القضائية على خلفية اتهامات الفساد التي يواجهها.

ويؤكد الفلسطينيون رفضهم القاطع لهذه الخطة، ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخطة بأنها "مؤامرة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".

وشدد بالقول: "نرفض ما يسمى بصفقة القرن ونريد من المجتمع الدولي ألا يكون شريكا فيها لأنها تتعارض مع أبجديات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف".