عملتا بيتكوين ولايتكوين الرقميتان تسجلان ارتفاعا على منصة بيتستامب للتعاملات الرقمية

واشنطن - (د ب أ)

سجل سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة ارتفاعا بنسبة 3ر1 % منذ الساعة الخامسة من مساء أول أمس السبت لتصل قيمتها إلى 8484 دولار في الساعة الثانية عشرة مساءً في نيويورك، وذلك وفقا لمنصة بيتستامب للتعامل في العملات الرقمية المشفرة ومقرها لوكسمبورج.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة لايتكوين الرقمية المشفرة ارتفع بنسبة 2ر2 ٪ ليصل إلى 55 دولارا.

ويقل سعرها الآن بنسبة 85%عن أعلى مستوى بلغته وكان 375 دولارا في 19 ديسمبر 2017.

وارتفع سعرها بنسبة 33٪ حتى الآن خلال العام الحالي.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 6ر2% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت مابين ثمانية آلاف و276 وثمانية ألاف 488 دولارا. وهي تقل حاليا بنسبة 57 % عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولارا.

وارتفعت عملة ريبل المشفرة بنسبة 4ر1% لتصل قيمتها إلى 22 سنتا، بينما ارتفع سعر عملة ايثريوم بنسبة 9ر1% لتصل قيمتها إلى 164 دولار.