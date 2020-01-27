طارق الملا: «إيجيبس 2020» نافذة مصر على العالم

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2020»، في نسخته الرابعة، يعد نجاحًا كبيرًا.



وأضاف خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن ملامح «إيجيبس» ومستهدفاته هذا العام، مساء الاثنين، أن عدد المشاركين والعارضين يزداد بالمؤتمر كل عام، مشيرًا إلى أن المؤتمر نافذة مصر على العالم.



وذكر أن المؤتمر يتناول الإنجازات المحققة في الأعوام السابقة والخطط والاستراتيجيات خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى انتهاز القطاع الفرصة في ظل مشاركة حضور على مستوى عالٍ.



وأشار إلى أن من ضمن الحضور رؤساء شركات عالميين ورؤساء تنفيذيين المانحين للدعم، موضحًا أن الشركات المشاركة إما تستثمر في مصر أو راغبة في الاستثمار أو التوسع في البلاد.



وأعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2020» خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير المقبل بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «شمال أفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات الغد من الطاقة».