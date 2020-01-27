 استطلاع: لا فوز لسالفيني مع استمرار استحواذ اليسار على الإقليم الأحمر في إيطاليا - بوابة الشروق
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استطلاع: لا فوز لسالفيني مع استمرار استحواذ اليسار على الإقليم الأحمر في إيطاليا

ماتيو سالفيني
ماتيو سالفيني
روما - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 27 يناير 2020 - 1:38 ص | آخر تحديث : الإثنين 27 يناير 2020 - 1:38 ص

أظهر استطلاع لآراء الناخبين عقب الخروج من لجان الاقتراع في الانتخابات الإقليمية الايطالية أن الحزب الديمقراطي من تيار يسار الوسط تمكن من الاحتفاظ بالسلطة في منطقة إميليا رومانيا شمالي البلاد.

وكشف الاستطلاع أن مرشح الحزب الديمقراطي والرئيس الإقليمي المنتهية ولايته ستيفانو بوناسيني في طريقه للفوز بنسبة ما بين 47 إلى 51 بالمئة من الأصوات مقابل ما بين 44 إلى 48 بالمئة لصالح المرشحة لوسيا بورجونزوني من حزب رابطة الشمال .

وإذا تم تأكيد نتائج الاستطلاع، فإن البيانات التي نشرها راي (راديو تلفزيون إيطاليا) العام ستحطم آمال ماتيو سالفيني في رؤية حزبه " رابطة الشمال" اليميني المتطرف يفوز داخل معقل تاريخي للتيار اليساري.

وكان سلفيني قد قال إن فوز اليمين كان سيعني "إخطارا بالرحيل" لحكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، التي تضم حزب الشعب الديمقراطي وحركة فايف ستار المناهضة للمؤسسة.


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