ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 44 قتيلا

قالت خدمات الطوارئ في البرازيل يوم الأحد إن الفيضانات المدمرة والانهيارات الأرضية في ولاية ميناس جريس البرازيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 44 شخصا، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وفقد 19 شخصا آخرون وأصيب آخرون بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أجبر أكثر من 14 ألف شخص على مغادرة منازلهم.

وأعلنت حكومة الولاية حالة الطوارئ في 47 بلدة ومدينة، بما في ذلك العاصمة الإقليمية بيلو هوريزونتي.

وحذرت السلطات من خطر حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية، التي أدت بالفعل إلى تدمير العديد من المباني السكنية.

ودُفِنَتْ عائلة مكونة من خمسة أفراد كانت غادرت منزلها في بيلو هوريزونتي أثناء هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات وذلك بعد العودة إلى مسكنها مساء الجمعة الماضية، ولم ينج أحد من هذه العائلة.

وذكرت خدمة الطقس البرازيلية "إنميت" أن العاصمة الإقليمية بيلو هوريزونتي شهدت خلال اليومين الماضيين هطول أمطار هي الأكثر غزارة منذ أكثر من 110 أعوام. وهطل ما مجموعه 8ر171 لتر من مياه الأمطار لكل متر مربع خلال 24 ساعة.

وتم رفع حالة الاستنفار عند سد في منجم باراو دي كوكيس على مسافة نحو 50 كيلومترا من بيلو هوريزونتي، حيث أعلنت شركة المنجم أن الأمطار الغزيرة أضرت بالبنية التحتية للسد، مشيرة إلى أن السد لا يزال مستقرا.

كان سد منجم تابع لشركة فالي في مدينة بورمادينيو على مسافة 30 كيلومترا جنوب غربي بيلو هوريزونتي، قد انهار في الخامس والعشرين من يناير 2019، ما أدى إلى مقتل 270 شخصا تحت الانهيارات الطينية.