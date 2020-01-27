عاشور: أمامي 3 سنوات قبل التفكير في الاعتزال

شدد حسام عاشور قائد النادي الأهلي على أنه يسعى لتحطيم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات على مدار التاريخ قبل اعتزاله كرة القدم، مشيرًا إلى أنه يتبقى له ثلاث سنوات قبل اعلان انتهاء مسيرته الكروية.

وقال حسام عاشور خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة "أون سبورت": "أنا مُصر على كلامي، لدي 33 عامًا ويتبقى لي 3 سنوات على الأقل لكي أفكر في الاعتزال، لدي طموح أن أصبح أكثر لاعب في العالم يحصل على بطولات، وهذا هدف مشروع".

وحول سؤاله هل سينهي مسيرته في الأهلي؟ أجاب: "ضحيت من أجل الأهلي كثيرًا ورفضت عروضًا مغرية بعشرة أضعاف ما أتقاضاه ورفضت لأن الإدارة كانت تقول إنها تحتاج حسام عاشور، وبالتأكيد هي لن تتخلى عني".

وتابع: "لعبت بجانب لاعبين كبار جدًا طوال مسيرتي مع الأهلي، وأي لاعب جديد ينضم في نفس مركزي يجعلني أتدرب أكثر لأن المنافسة تزيد وكل هذا في مصلحة الفريق".

وواصل قائد الأهلي: "مع مارتن لاسارتي كنت أشارك بشكل أساسي ولكن تعرضت للإصابة وسأعود إن شاء الله".

واستكمل: "مبروك للأهلي واللاعبين، مباراة كانت صعبة جدًا بعد ضغط فوز الهلال أمس".

وأردف: "لم نحسم الصعود حتى الآن، لدينا مهمة صعبة جدًا في السودان لأننا لم نحقق أي انتصار هناك، ولكننا سنفوز ونتصدر المجموعة بإذن الله".

وأضاف: "حمدي فتحي هو لاعب أهلاوي بالمعنى الحرفي، لديه روح عالية جدًا وهو بقيمة النادي، بعض اللاعبين دخلوا الفريق وخرجوا لأنه لا يمكن لأي لاعب الاستمرار في القلعة الحمراء".

واختتم: "حمدي فتحي من اللاعبين الذين يمتلكون ميزة الإنصات ويتعلم، وهذا ما تربينا عليه في الأهلي أن نتعلم ونسمع كثيرًا حتى نطور من أدائنا".