جامعة طنطا تعقد ندوة توعوية حول ترشيد استهلاك الطاقة والمياه

عقدت جامعة طنطا، اليوم الإثنين، ندوة توعوية حول ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة، في إطار الاحتفال بيوم البيئة الوطني، بحضور نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور عماد عتمان، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور كمال عكاشة، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

تم خلال الندوة عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تزامنًا مع انطلاق المبادرة الوطنية "اتحضر للأخضر"، التي انطلقت اليوم بالجامعة بالتعاون مع محافظة الغربية، والتي تقام لمدة 3 سنوات متتالية.

وفي نهاية الندوة، وجه نائبا رئيس جامعة طنطا الدكتور عماد عتمان والدكتور كمال عكاشة، الشكر للجنة العليا لتنفيذ فعاليات المبادرة.