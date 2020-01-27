عبد المهدي يدعو إلى احترام سيادة العراق وعدم التدخل بشوؤنه الداخلية

دعا رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي اليوم الاثنين إلى التهدئة في المنطقة واحترام الجميع لسيادة العراق وقراراته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وبذل الجهود البناءة والجدية لتحقيق ذلك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عبد المهدي من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حيث أكد الجانبان على علاقات الصداقة بين البلدين وإدانة الاعتداءات التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد وتعزيز إجراءات القوات العراقية المسؤولة عن حمايتها، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي.

وشدد الطرفان على "متابعة التحقيقات والإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية وتقديم مقترفيها الى القضاء".

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي على استعداد بلاده لإجراء مباحثات جدية حول تواجد القوات الأجنبية في العراق والتعاون لتحقيق السيادة العراقية.

يشار إلى أن السفارة الأمريكية في بغداد تتعرض لهجمات منذ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني وابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية في هجوم امريكي في الثالث من الشهر الجاري قرب مطار بغداد.