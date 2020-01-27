موريتانيا تطلق مشروعا ضخما للاستصلاح الزراعي على ضفة نهر السنغال

أشرف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الاثنين في مدينة روصو( 200 كلم جنوب البلاد)على إطلاق مشروع استصلاح مساحة مروية تبلغ 523 هكتارا على ضفة نهر السنغال.



وستستفيد أكثر من سبعمائة أسرة فقيرة من هذا الاستصلاح الذي كلف الدولة 13 مليار أوقية ( 38 مليون دولار أمريكي ) وتبلغ مدة التنفيذ 14 شهرًا بتمويل البنك الدولي.



وقال مصدر رسمي إن هذا المشروع يدخل ضمن تعهدات الرئيس الموريتاني الجديد بتحسين الأمن الغذائي ومكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للسكان.



وتسعى موريتانيا لزيادة إنتاجها الزراعي من أجل الحد من الاعتماد على الواردات من الأرز والحبوب المستوردة.