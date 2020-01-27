الإفراج عن 3 أشخاص اعتقلوا بتهمة توزيع وإنتاج فيديوهات تنتقد الرئيس الموريتاني

أفرج الأمن الموريتاني مساء اليوم الاثنين، عن ثلاثة شبان (صحفي ومدون ومصور تلفزيوني)؛ بعد أيام من اعتقالهم للاشتباه بضلوعهم في انتاج وتوزيع ونشر فيديوهات تنتقد نظام الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني وبعض كبار المسوؤلين في الدولة.



وأطلقت مديرية أمن الدولة المختصة بملفات الارهاب والقضايا السياسية سراح المدون محمد علي ولد عبد العزيز والاعلامي السيخ ولد الماي والمصور التلفزيوني عبده ولد تاج الدين دون توجيه الاتهام لهم أو عرضهم على النيابة.



كانت وزارة الداخلية قد اتهمت المدون ولد عبد العزيز بامتلاك نظام للمونتاج وانتاج الفيديوهات لـ "شتم النسب" والتحريض على الكراهية والعنصرية".