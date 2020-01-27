الجيش السوري يدخل معسكر الحامدية في إدلب والمعارضة تنفي

أعلن الجيش السوري اليوم الاثنين دخوله معسكر الحامدية، أكبر قواعد الجيش الاستراتيجية الواقعة في مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب والتي خسرها نهاية عام 2014.



وقال قائد ميداني يقاتل إلى جانب القوات الحكومية السورية: لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب .أ)"دخل الجيش السوري معسكر الحامدية وقرية الحامدية جنوب مدينة معرة النعمان اليوم الاثنين بعد حوالي 5 سنوات من سيطرة المجموعات المسلحة عليه".



من جهة أخرى، قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر المعارض، إن " فصائل المعارضة تخوض معارك عنيفة على ثلاث جبهات اليوم جنوب وشرق وشمال مدينة معرة النعمان، وسط كثافة نارية كبيرة جداً تطلقها القوات الحكومية من المدفعية وراجمات الصواريخ والقصف الجوي من الطيران الروسي، ما دفع مقاتلينا للانسحاب من بعض تلك القرى".



ونفى القائد العسكري دخول القوات الحكومية السورية معسكر الحامدية.



وفي مدينة حلب،قال القائد العسكري "تم استعادة مستودع الكلابات على محور الصحفيين غربي حلب ومقتل وجرح العشرات من القوات الحكومية السورية والقوات الإيرانية المساندة لها بعد أن تقدمت إليه ليل أمس ،كما تخوص فصائل المعارضة حاليا معارك عنيفة جداً على محور خان طومان بريف حلب الجنوبي".



وفي ريف إدلب الشرقي، قال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية لـ(د.ب.أ) " نزح أكثر من 9 آلاف شخص اليوم الاثنين ولا زالت عمليات النزوح مستمرة من منطقة سراقب التي تبعد عن بلدة خان السبل التي دخلتها القوات الحكومية السورية اليوم حوالي 10 كم، إضافة إلى ريف منطقة اريحا".



وطالب المصدر "المنظمات الدولية والمحلية العاملة في الشمال السوري إرسال سيارة لنقل النازحين من ريف سراقب بسبب القصف الجوي والمدفعي من القوات الحكومية إلى تلك المناطق".