قال مصدر مسؤول بمصر للطيران أن الشركة مازالت تقوم بتسيير رحلاتها إلى دولة الصين بشكل طبيعي، بعد تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا بها مؤخرًا.

وحسب المصدر فإن الشركة الوطنية لديها رحلات إلي ثلاث مدن هي بكين، وجوانزو، وهانزو.

وقال المصدر أنه وفقا لجدول التشغيل تسيير الشركة الوطنية رحلات إلي مدينتي بكين، وهانزو في أيام الأحد والثلاثاء، والخميس، ولم يحدث أي تأجيل لرحلات أمس.

وأضاف أنه وفقا لجدول تشغيل الشركة الوطنية يتم تسيير ٦ رحلات أسبوعيا إلى مدينة جوانزو ولم يتم تعطيل أي رحلة منها.

وحسب المصدر سوف تعلن الشركة خلال الساعات القليلة القادمة عن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للوقاية من فيروس كورونا، والذي أودى بحياة الآلاف من الصينيين، ما أدى إلى إعلان الصين أمس حظر رحلات الطيران منها واليها.