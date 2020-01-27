موسكو: اعتقال مواطن ياباني حاول الحصول على معلومات عسكرية روسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن قيام جهاز الأمن الروسي في الشرق الأقصى باعتقال مواطن ياباني أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية حول القدرات العسكرية الروسية.



وذكرت الخارجية الروسية، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الاثنين - أن جهاز الأمن الروسي اعتقل المواطن الياباني في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر 2019، مشيرة إلى أن الجانب الروسي حذر المواطن الياباني رسميا بشأن عدم قبول تصرفاته المخالفة للقانون وأعطته مهلة 72 ساعة لمغادرة الأراضي الروسية.



وأضافت أن هذا المواطن، الذي وصل إلى روسيا بتأشيرة صحفية، غادر إلى اليابان.



وأوضحت أنه جرى استدعاء نائب السفير الياباني لدى موسكو وتسليمه مذكرة احتجاج على تصرفات المواطن الياباني.