نتائج أولية: تقدم 4 أحزاب وسطية بارزة في انتخابات بيرو البرلمانية

أظهرت نتائج أولية للانتخابات البرلمانية في بيرو، أن كلا من أحزاب الوسط الأربعة البارزة حصل على نحو 15% من الأصوات، بناء على النتائج الأولى لاستطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، ونتائج فرز نحو 30% من الأصوات.

وتوجه الناخبون في بيرو إلى صناديق الاقتراع أمس الأحد، لانتخاب برلمان جديد، والذي سوف يستمر فقط لأكثر قليلا من عام، في أعقاب صراع على السلطة بين الرئيس مارتن فيزكارا والبرلمان السابق بشأن إصلاحات لمكافحة الفساد.

ويصل عدد المقيدين في الجداول الانتخابية في بيرو إلى حوالي 24 مليون شخص، وأدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار 130 عضوا في البرلمان ذي الغرفة الواحدة، والذي تستمر ولايته حتى يوليو 2021.

ويمثل هذا التاريخ نهاية ولاية البرلمان السابق، الذي سيطر عليه حزب "القوة الشعبية" اليميني. وقام فيزكارا بحل البرلمان يوم 30 سبتمبر، في خطوة ترجع جزئيا إلى رفض المجلس التشريعي دعم مجموعة من تدابير مكافحة الفساد.

ولم يقدم فيزكارا المستقل أي مرشحين موالين له في انتخابات البرلمان. وقال خلال الإدلاء بصوته أمس: "اليوم، لدينا في بيرو فرصة جديدة لتعزيز الديمقراطية".

ومن المتوقع أن يفقد حزب "القوة الشعبية"، الذي يرى المنتقدون أن نوابه متشددون يعرقلون باستمرار مبادرات الحكومة، أغلبيته.

ويتنافس في الانتخابات حوالي 20 حزبا، ويُرجح أن يؤدي ذلك إلى برلمان يفتقد للتماسك.

ومن المتوقع أن تتضمن الأحزاب الممثلة في البرلمان "التحالف الثوري الشعبي الأمريكي" (أبرا) الذي كان مهيمنا على الساحة في السابق، وكان أبرا قد تأسس قبل 95 عاما، بالإضافة إلى الأحزاب الوسطية الأربعة، وحزب الجبهة العريضة اليساري.

وتجري الانتخابات في أجواء من خيبة الأمل في البلاد، حيث تورط 4 رؤساء سابقين في فضيحة الفساد القارية التي أحاطت بشركة البناء البرازيلية العملاقة "أودبريشت".