فرنسا تطالب أمريكا بإبقاء دعمها العسكري الحاسم في غرب إفريقيا

طلبت فرنسا اليوم الاثنين من الولايات المتحدة الأمريكية الاستمرار في دعم عملياتها ضد المتطرفين الإسلاميين في غرب القارة الافريقية بعدما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة تدرس الانسحاب من المنطقة.



وقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي إنها كانت قد طرحت المسألة في أحد الاجتماعات التي عقدت في واشنطن مع نظيرها الأمريكي مارك إسبر الذي أجرى مراجعة واسعة النطاق للالتزامات الخارجية.



وأضافت: "لقد كانت لي فرصة إخبار (إسبر) بهذا مجددا.. أن الدعم الأمريكي حاسم لعملياتنا وأن خفضه سوف يحد بشدة من فعاليتنا ضد الإرهابيين".



وتقاتل القوات الفرنسية الجماعات الإسلامية المتطرفة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا منذ عام 2013 بناء على دعوة من السلطات المحلية التي تكافح للتصدي للجهاديين.



وكانت نيويورك تايمز قد ذكرت الشهر الماضي أن واشنطن تدرس إنهاء المساعدات للقوات الفرنسية والتخلي عن قاعدة جديدة للمروحيات المسيرة في النيجر.



وبحسب التقرير، تقدم الولايات المتحدة حاليا دعما استخباراتيا ولوجستيا وإعادة التزود بالوقود في الجو للمهمة الفرنسية.



ورفض إسبر التعليق على أي عمليات أمريكية بعينها لإعادة النشر، قائلا إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد، ولكن الهدف هو تحويل التركيز العسكري إلى "منافسة في مجال القوة الكبرى مع الصين ثم روسيا".