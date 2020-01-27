انتشار فيروس كورونا حول العالم، دفع العلماء إلى محاولة اكتشافه وفحص المصابين به كمحاولة للوصول إلى علاج مناسب ينهي المأساة التي تعيشها بعض الدول، منذ زيادة نسبة ظهور كورونا في ووهان الصينية في السابع من يناير الجاري.

وفي هذا الإطار قامت مستشفى ووهان جينتيان بعمل دراسة سريعة بعد استقبالها حالات كثيرة حاملة للفيروس.

وكشفت الدراسة التي شملت فحص 41 مريضًا ونشرت نتائجها في 24 يناير في مجلة The Lancet التي تعد من أقدم المجلات الطبية حول العالم، أن الأعراض تتراوح ما بين حمى وسعال وألم عضلي وتعب بجميع أنحاء الجسم، إضافة إلى معاناة كل من يحمل فيروس كورونا من التهاب رئوي وبصق للدم.

وقال البروفيسور تشانج شانج تشون، مسؤول الشبكة الطبية للوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها بالصين وأحد المشاركين في الدراسة، إن الأعراض لم تكن موحدة في جميع المرضى، حيث إن 3% فقط من العينة عانوا من الإسهال و76% من السعال و44% من الألم العضلي و8% من الصداع و5% من بصق الدم و55% من ضيق التنفس الذي ظهر في غضون 8 أيام من الإصابة بالفيروس، ولكن دراجة الحرارة الشديدة كانت موحدة عند جميع المصابين.

وأضاف أن تطور كورونا ظهر بأعراض متفاوتة بين المرضى، حيث إن نسبة من عانوا من فشل التنفس الحاد وصل إلى 29% فقط من العينة والفيريا وهى مرض يصيب الجهاز العصبي سيطرت على 15%، فيما أصيب 12% بأزمات قلبية حادة ودخل 32 من أجمالي العينة إلى العناية المركزة وهو ما يعني 13 مرضا من أصل 41، فيما توفى 6 لعدم استجابة جسمهم للمضادات الحيوية والعلاجات الأخرى- وفقًا لما ذكره موقع "pansci" التايواني المتخصص في الدراسات العلمية.

وأوضح أن النتائج أكدت أن فيروس كورونا يشبه السارس الذي يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر داخل المنازل والمستشفيات والمدن أيضًا، ولذلك يجب عزل أي مريض منعًا لانتشار العدوى.

وأشار تشون إلى أنه بعد فحص عدد المصابين بشكل إجمالي اتضح أن كل شخص يمكنه نقل العدوى إلى 4 أشخاص في محيطه سواء في بيئة العمل أو المنازل، ولهذا يجب منع الاختلاط بين المصاب والمجتمع وخاصة من كبار السن والأطفال لأن مناعتهم لا تستطيع مقاومة الفيروس الشرس.

وأكد أنه في حالة منع حدوث إصابات جديدة في ووهان الصينية ستنخفض نسبة انتشار المرض حول العالم إلى 24% بحلول 4 فبراير المقبل، ولكن في حالة استمرار العدوى بهذا المعدل ستصل في التاريخ ذاته إلى 20 ألف حالة حول العالم وستزداد عدد الدول التي تستقبل كورونا، موضحًا أن تايلاند واليابان وتايوان وهونج كونج وكوريا الجنوبية هى البلدان الأكثر خطرًا على العالم في حالة عدم القدرة على منع الفيروس من الانتشار.