«بعلم الوصول» و«احكيلى» و«لما بنتولد» و«تأتون من بعيد» فى مسابقة الفيلم المصرى بمهرجان أسوان

سلوى خطاب وماجى مرجان والبندارى فى التحكيم

اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة 4 أفلام للمشاركة فى مسابقة الفيلم المصرى بالدورة الرابعة للمهرجان، حيث سيتنافس على جائزة نوت لأفضل فيلم مصرى يعبر عن قضايا المرأة وقيمتها 50 ألف جنيه مصرى مقدمة من صندوق مشاريع المرأة العربية أفلام «بعلم الوصول» الذى سيعرض فى حفل الافتتاح ويمثل مصر فى مسابقة الأفلام الطويلة، و«احكيلى» و«لما بنتولد» و«تأتون من بعيد».

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصرى كلا من الفنانة سلوى خطاب والمخرج شريف البندارى والمخرجة ماجى مرجان.

وأكدت إدارة المهرجان أنها حرصت على اختيار أفلام مهمة للمشاركة فى مسابقة الفيلم المصرى، وتتنوع ما بين الروائى والتسجيلى، وتحمل بصمة مخرجين من أجيال مختلفة، موضحة أن مسابقة الفيلم المصرى لا تنطبق عليها لوائح المسابقة الدولية سواء للأفلام الطويلة أو القصيرة التى تنص على أن يكون الفيلم المشارك يعرض للمرة الأولى فى مصر، حيث سبق عرض ثلاثة أفلام مشاركة فى المسابقة فى مهرجانات مصرية أخرى وتم عرض فليمين منهم فى دور العرض.

ويعد فيلم «بعلم الوصول»، التجربة الأولى للمخرج هشام صقر، الذى يشارك أيضًا فى إنتاج الفيلم مع محمد حفظى. وتدور أحداث الفيلم حول هالة التى يتعين عليها مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد حبس زوجها، فتحاول أن تستمد قوتها من داخلها لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة.

وتدور أحداث الفيلم التسجيلى «احكيلى» سيناريو وإخراج ماريان خورى وإنتاج أفلام مصر العالمية، من خلال أم وابنتها تستكشفان معًا المسارات المختلفة لنساء أربعة أجيال من عائلتهما، العائلة المصرية ذات الأصول الشامية التى اعتادت على مزج الحياة بالسينما.

أما الفيلم الروائى «لما بنتولد»، إخراج تامر عزت، سيناريو نادين شمس، وإنتاج معتز عبدالوهاب وتامر عزت، وبطولة عمرو عابد، ابتهال الصريطى، فيعرض ثلاث قصص منفصلة عن ثلاث شخصيات مختلفة تواجه تحديات شخصية بسبب القيود التى لم يختاروها، وعلى الرغم من اختلاف الطبقات الاجتماعية، يبدو أن الشخصيات الثلاثة لها مسارات متشابهة، وتتشابك القصص من خلال الأغانى التى تصف الصراع الداخلى للشخصيات.

ويروى الفيلم التسجيلى «تأتون من بعيد» سيناريو وإخراج أمل رمسيس، إنتاج كلاكيت عربى، قصة غير عادية لعائلة فلسطينية تفرقت بسبب العديد من الاضطرابات التى استمرت فى القرن الماضى كما لو كان القرن العشرين قد لُخص فى حياة أسرة واحدة، من الحرب الأهلية الإسبانية التى قاتل فيها الأب ضد فرانكو، إلى الحرب العالمية الثانية، والنكبة، والحرب الأهلية اللبنانية.