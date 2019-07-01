الإمارات تزود المستشفيات الحكومية بأحدث جهاز عالمي للكشف عن الإنفلونزا

كشفت وزارة الصحة بالإمارات عن أحدث جهاز على مستوى العالم للكشف عن فيروس الإنفلونزا الموسمية A،B لتكون الأولى باستخدام الجهاز في المستشفيات الحكومية على مستوى الشرق الأوسط.

وقال مسؤولون في الوزارة للصحفيين في معرض الصحة العربي بدبي اليوم الاثنين إن جهاز (ستريب إيه 2) يجري الفحص المبكر والسريع عن الإنفلونزا الموسمية A-B بوقت لا يتجاوز 13 دقيقة، كما يعطي نتائج في مدة أقصاها 5 دقائق.

ويوفر هذا الاختبار المبتكر الذي حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الثقة للأطباء لإعطاء التشخيص الصحيح والقدرة على وصف العلاج المناسب في وقت مبكر.

كما يسهم هذا الجهاز في الحد من الاستخدام غير السليم للمضادات الحيوية، والذي يمكن أن يحدث عندما يعتمد العلاج حصريًا على أعراض المريض .

وقالت الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالإمارات، إن جهاز الفحص المبكر والسريع عن الإنفلونزا الموسمية والأمراض التنفسية، يجمع بين السرعة والفعالية لتسليم للنتائج، فضلاً عن الدقة التي توفرها اختبارات هذا الجهاز للأطباء لإعطاء التشخيص الصحيح والقدرة على وصف العلاج المناسب في وقت مبكر.

ولفتت البلوشي إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية هم الحوامل في جميع مراحل الحمل؛ والأطفال في سن 6 أشهر الى 5 سنين، كبار السن (أكثر من 65 سنة).