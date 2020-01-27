اجتماع عربي يبحث تطوير البعد الشعبي للجامعة العربية في منظومة العمل العربي المشترك

عقد الاجتماع السادس للفريق الرابع المعني بتطوير البعد الشعبي لجامعة الدول العربية في منظومة العمل العربي المشترك برئاسة الجزائر اليوم الإثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية وذلك على مستوى المندوبين الدائمين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة وتقييم ما تم إنجازه بشأن عمل هذا الفريق على مدى الاجتماعات الخمسة الماضية وتبادل الرؤى والاقتراحات في هذا المجال .

يأتي الاجتماع في إطار اجتماعات اللجنة مفتوحة العضوية، المعنية بتطوير الجامعة العربية وأجهزتها، والتي تضم 4 فرق للتطوير، الأول معنى بتطوير ميثاق الجامعة، الثاني معني بتطوير أجهزتها، الثالث معني بتطوير البعد الاقتصادي، والرابع يتعلق بالبعد الشعبي.