العراق ينفي شائعة إصابة عمال صينيين بفيروس كورونا

نفت دائرة الصحة بمحافظة البصرة العراقية، اليوم الاثنين، صحة ما أشيع عن إصابة عمال صينيين بفيروس (كورونا) جنوبي البلاد.

وقالت الدائرة - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - "إن الأنباء عن ظهور أعراض فيروس كورونا على اثنين من العمالة الصينية في محافظة البصرة لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي حالة اشتباه بالمرض في البصرة على الإطلاق".. داعية الجميع إلى توخي الدقة في نقل المعلومات.

وكانت وزارة الصحة بالعراق قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن العراق خال من أي إصابات بمرض (كورونا) الذي انتشر بالصين مؤخرا، مشيرة إلى أن جميع الوافدين للبلاد من كافة الدول، ومنها الصين، يخضعون للفحص في المطارات والمنافذ الحدودية.

واُكتشف مرض (كورونا) قبل أسبوعين في اليابان وكوريا الجنوبية قبل أن يبدأ بالانتشار في الصين، حيث أعلنت كوريا الجنوبية وفاة 17 شخصا بهذا المرض.