قال الفنان وائل إبراهيم المشرف على شعبة "مواهب مصر" بفرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، إن الشعبة فتحت باب التقدم للأطفال للانضمام إلى ورشة التمثيل للأطفال وذلك ابتداء من أمس الأحد، وحتى السبت المقبل أول فبراير، عن طريق ملء استمارة المشاركة المتاحة بمسرح متروبول بالعتبة.

وأوضح إبراهيم أن هناك شروط للتقدم حددتها لجنة الاختبارات التى يرأسها الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومي للأطفال، والفنان حسن يوسف، والفنان وائل إبراهيم، والفنان مناضل عنتر، والفنان وائل عوض، تتضمن شروط التقدم أن يكون سن المتقدم من السابعة إلى الثامنة عشر، كما يتوجب تقديم مشهد تمثيلى مسرحي لا يتجاوز ال3 دقائق، وأن يجتاز المتقدم اختبار لجنة القبول بنجاح، وسيتم الإعلان عن موعد اختبارات القبول لكل متقدم يومى 2،3 فبراير المقبل، وتشكل فريق التدريب بالورشة من الفنانين حسن يوسف، ووائل عوض، ومناضل عنتر.

الجدير بالذكر أن شعبة مواهب مصر، تم تأسيسها بقرار من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة شهر نوفمبر الماضي، لتقديم جيل جديد من المواهب المسرحية من الأطفال، والتي تبني لمستقبل مسرحي مشرق و تضخ دماء جديدة في كافة عناصر المسرح.