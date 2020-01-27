مبادرة لتشجير حدائق وشوارع شمال سيناء

نفذت محافظة شمال سيناء حملة تشجير بمدينة العريش ضمن المبادرة الرئاسية "أتحول للأخضر" والتي أطلقتها وزارة البيئة بمناسبة يوم البيئة الوطني، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وبحضور العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش نائبًا عن المحافظ، وسوسن حجاب، رئيس فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء ورئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية وإبراهيم سالم المدير التنفيذي للجمعية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بالبيئة.



وقام رئيس مركز ومدينة العريش نائبًا عن المحافظ، يرافقه رئيس فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء بزراعة أول شجرة في حملة التشجير في حديقة المساعيد بمدينة العريش.



وأكد العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، أن مبادرة "أتحول للأخضر" مبادرة رئاسية يرعاها السيد رئيس الجمهورية، بهدف حث المواطنين علي المشاركة في الحفاظ علي البيئة والموارد الطبيعية ونشر الوعي البيئي والحفاظ علي المحميات الطبيعية وخفض معدل التلوث البيئي ودمج الشباب في العمل البيئي، بجانب دعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.



بدورها قالت سوسن حجاب، رئيس فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء ورئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية، أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "أتحول للأخضر" تهدف إلى الحد من السلوكيات ذات الأثر البالغ في استنزاف الموارد البيئية والطبيعية لضمان مستقبل الأجيال القادمة وحقها في تلك الموارد في ظل التنمية المستدامة.



أشارت حجاب أنه بجانب حملة تشجير الشوارع والميادين العامة بمدينة العريش، سيتم تنظيم عدد من ورش العمل والندوات التوعوية للحفاظ علي البيئة، فضلًا عن تنظيم عدد من المسابقات البيئية وتوزيع البوسترات والإرشادات المطبوعة للحفاظ علي البيئة.