«الملابس الجاهزة»: التخفيضات فرصة لتنشيط السوق وتصريف البضائع الراكدة



ينطلق، اليوم، فى عدد كبير من محال الملابس على مستوى الجمهورية الأوكازيون الشتوى، الذى يستمر حتى نهاية شهر فبراير المقبل، مع إمكانية مد الفترة حسب معدلات الإقبال الجماهيرى على شراء الملابس الشتوية.



وقال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة سلمت مئات المحال المشاركة فى الأوكازيون تصاريح تطبيق التخفيضات الشتوية على الملابس، وذلك بعد تقدم تلك المحال بطلبات مشاركة، منذ إعلان الوزارة بداية شهر يناير الحالى عن فتح باب التقدم للمشاركة بالاوكازيون الشتوى، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات خلال فترة الأوكازيون الشتوى.



وأشار إلى أن الأوكازيون سواء الصيفى أو الشتوى يعمل على توفير سلع للمواطنين بأسعار مخفضة، إضافة إلى تنشيط حركة البيع للتجار، ما يجعلها منفعة متبادلة، ولذلك يحرص عدد كبير من التجار على المشاركة فيما ينتظر أغلب المواطنين فترة التخفيضات لشراء احتياجاتهم من الملابس.



من جانبه، قال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأوكازيون الشتوى يبدأ رسميا اليوم ويستمر لمدة شهر، وسيكون لكل محل أسبوعان، حسب ما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية للتجار، لافتا إلى أن بعض المحلات بدأت فى التخفيضات قبل الانطلاق الفعلى للاوكازيون.



وأشار حسن فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» إلى أن التخفيضات فى الملابس الجاهزة تتراوح بين 25 و50% وتصل إلى 70% لبعض الاصناف، مشيرا إلى أن الاوكازيون ينعش المبيعات ويمثل فرصة واعدة لأصحاب المحلات والمصانع لتصريف البضائع الراكدة.



ولفت النظر إلى أن الأوكازيون الشتوى مخصص لكل أنواع السلع، ومن حق أى نشاط أن يشترك فى فترته، لكن جرى العرف أن أكثر الأنشطة المشاركة هى الملابس والمنتجات الجلدية والأحذية، كونها من السلع موسمية فقط ولا يتم تداولها بشكل يومى، وبالتالى هى الأكثر فاعلية فى الاوكازيونات.



وميدانيا، رصدت «الشروق» إقبالا كبيرا على شراء الملابس والأحذية بمنطقة وسط البلد بعد تخفيض أسعارها داخل المحلات، ما أدى إلى انتعاش حركة البيع بعد معانات أصحابها الفترة الأخيرة بسبب حالة الركود التى أصابت السوق.



وقال أحمد ممدوح، بائع ملابس رجالى، إن أصحاب المحلات بدأوا الأوكازيون الشتوى مبكرا لتنشيط حركة البيع داخل المحلات بعد الركود التى أصابها أخيرا، موضحا أن نسبة انخفاض الأسعار تتراوح بين 25 و30%، موضحا: «فى بداية الشتاء كنت ببيع الجاكيت المستورد بـ1200 جنيه والنهاردة ببيعه بـ700 جنيه، والبنطلون الجينز انخفض من 400 جنيه إلى 270، وبنطلون جبردين من 350 إلى 250 جنيها، لأن البضاعة متراكمة فى المخازن وحركة البيع متوقفة الفترة الأخيرة، والآن الإقبال على الشراء يتراوح بين 30 إلى 40%».



وقال السيد عباس، بائع أحذية، إن الأسعار انخفضت بداية من الأسبوع الماضى لتمهيد أصحاب المحلات بدء الأوكازيون الشتوى، موضحا أن سعر الهاف بوت حريمى سجل 350 جنيها بدلا من 500 جنيه، والشنط الحريمى تتراوح بين 250 و400 جنيه بدلا من 500 و600 جنيه حسب الجودة والخامة، بينما انخفضت الأحذية الرجالى المستوردة إلى 270 جنيها بدلا من 350 جنيها، وانخفضت أحذية الأطفال إلى 180 جنيها بدلا من 220 جنيها.



وقالت بثينة مروان، بائعة ملابس حريمى، إن الأسعار فى متناول الجميع بعد تراجعها بنسبة تتراوح بين 20 و40%، منوهة إلى أن الإقبال على عمليات الشراء انتعشت بسبب التخفيضات، وأوضحت أن أسعار «الجواكت الجلد» سجلت 600 جنيه بدلا من 800 جنيه و«الجواكت الجينز» انخفضت من 650 جنيها إلى 400 جنيه، بينما أسعار الـ«سويتشرت» تتراوح بين 270 و300 جنيه بدلا من 400 و350 جنيها، والبنطلونات من 350 جنيها إلى 260 جنيها.