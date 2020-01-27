قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الصحف القومية لا تتمتع بـ«التدفق المطلوب في الصحف المصرية لضخ أجيال شابة تستطيع أن تطور التكنولوجيا ومتابعتها».

وأضاف أثناء اتصال هاتفي لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء الاثنين، أن «مهمة تطوير الصحافة القومية مهمة مشتركة قوامها الرئيسي الهيئة العامة الوطنية للصحافة بالتعاون مع المؤسسات ثم الدعم الحكومي المستمر»، مؤكدًا أن الدعم لا يمكن أن يتسمر إلى الأبد.

وأوضح أن البيان الذي أصدره اليوم، بشأن اجتماع مجلس الوزراء بخصوص تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية وما صدر عنه من قرارات، يدعو لعقد جلسات تفصيلية من أجل مناقشة طبيعة المشكلة، مشيرًا إلى أن تحقيق صحافة حديثة متطورة مهمة جماعية بين مؤسسات عدة.

وأردف: «ليست مهمة كل صحفي تطوير صحافته، مهمة تطوير الصحافة مهمة مؤسسات وقيادات، علينا القيام بواجبنا ثم أن نسائل الزملاء العاملين في الصحافة القومية أو غيرها هل واكبتم ما استحدثناه أم تخلفتم عنه».